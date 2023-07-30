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Bingöl'de 40 yaşındaki çoban arı sokması sonucu öldü

Bingöl'de 40 yaşındaki çoban arı sokması sonucu öldü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çobanlık yaptığı öğrenilen bir kişi arı sokması sonucu fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.

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Karlıova ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Kantarkaya köyünde oğluyla çobanlık yapan M.Ç. (40), arıların saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çınar’ın arı sokması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çınar’ın cesedi Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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