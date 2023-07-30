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Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı

Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin bütün il, ilçe ve beldelerinde kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz. Bu, Saadet Partisi-Gelecek ittifakıdır aynı zamanda” diye konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin partisinin yürüteceği stratejiye ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Bir numaralı hedefimiz, Türkiye’nin bütün il, ilçe ve beldeler de kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz. Bu Saadet Partisi – Gelecek ittifakıdır aynı zamanda. Biz hem belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyelerine ve il genel meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz ve inşallah güzel bir netice alacağımız ümit ediyorum.

Bazı yerlerde dirsek teması olabilir mi bu o günkü şartlarda ortaya çıkabilir.

Biz bugüne kadar genel seçimde kendi amblemimizle girmediğimiz için sıkıntı yaşadık ama şimdi kolları sıvayıp Anadolu’yu bir baştan bir başa taramak ve insanlarımızı uyarmak zorundayız.

Ümidimiz o ki vatandaşlarımız Saadet Partisi olarak bizim ideallerimizi yaşadıkları sorunun çözümü olarak görecekler.”

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