BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL

Askerlik süresi uzayacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!

Askerlik süresi uzayacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar, birinci ağızdan yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!
Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!
Yargıtay kiracıyı haklı buldu! Mal sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar!
Yargıtay kiracıyı haklı buldu! Mal sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar!
Summer Run İstanbul, Caddebostan sahilinde gerçekleşti!
Summer Run İstanbul, Caddebostan sahilinde gerçekleşti!
KPSS Alan Bilgisi Sınavı puan hesaplama nasıl olur? 2023 KPSS puan hesaplama robotu
KPSS Alan Bilgisi Sınavı puan hesaplama nasıl olur? 2023 KPSS puan hesaplama robotu
Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 kişi öldü!
Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 kişi öldü!
Vatandaşları 600 milyon TL dolandırdı! O kuyumcu perukla yakalandı, ifadesinde bakın ne dedi
Vatandaşları 600 milyon TL dolandırdı! O kuyumcu perukla yakalandı, ifadesinde bakın ne dedi
Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak!
Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak!
Okyanus suyu sıcaklığında rekor! Eşi benzeri görülmemiş!
Okyanus suyu sıcaklığında rekor! Eşi benzeri görülmemiş!
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hayatını kaybetti
Alanya'da turistleri taşıyan minibüs tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Alanya'da turistleri taşıyan minibüs tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Genelkurmay Başkanı kim olacak? YAŞ bu hafta toplanıyor!
Genelkurmay Başkanı kim olacak? YAŞ bu hafta toplanıyor!