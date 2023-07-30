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Vatandaşları 600 milyon TL dolandırdı! O kuyumcu perukla yakalandı, ifadesinde bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vatandaşları 600 milyon TL dolandırdı! O kuyumcu perukla yakalandı, ifadesinde bakın ne dedi

ADANA'da vatandaşlara kar vaat edip 600 milyon liralık altınları alarak kaybolan kuyumcu İzmir’de yakalanıp tutuklandı. Kuyumcunun tanınmamak için peruk taktığı öğrenildi.

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Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde kuyumcu Atahan Kıyağa (45), iddiaya göre, kar vadettiği mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı. Kıyağa, altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi. Ocak ayında iş yerini kapatan Kıyağa, kayıplara karıştı.

Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan mahalleli ise yaklaşık 600 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Kıyağa’dan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kıyağa’nın İzmir’e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini tespit etti. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Kıyağa, Adana ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

"Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım"

Emniyete götürülen Kıyağa’nın ifadesinde, “Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil, 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkarttım, paralarını ödeyeceğim” dediği öğrenildi.

Atahan Kıyağa’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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