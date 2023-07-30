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Okyanus suyu sıcaklığında rekor! Eşi benzeri görülmemiş!

Okyanus suyu sıcaklığında rekor! Eşi benzeri görülmemiş!

ABD'nin Florida eyaletindeki bir körfezde 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığı 38,38 derece olarak ölçüldü. Bunun küresel bir rekor olabileceği açıklandı.

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ABC News'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanlar, dünya genelinde görülen hava sıcaklıklarındaki artışın okyanus suyu sıcaklarını da yükselttiğini açıkladı.

Florida kıyılarında okyanus sıcaklığının mevsim normallerinin üstündeki artışla "eşi benzeri görülmemiş" sıcaklar kaydedildiğini aktaran uzmanlar, en son 24 Temmuz'da ölçülen 38,38 dereceyle yeni bir küresel rekor kırılmış olabileceğini kaydetti.

NOAA, Kuzey Atlantik bölgesindeki okyanus sularındaki sıcaklık dalgasının eylül ayı boyunca artacağını tahmin ederek, su sıcaklıklarındaki artışın yıl sonuna kadar sürme ihtimali olduğunu bildirdi.

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