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Aşure tarifi Oktay Usta'nın sırrı aşure tarifi sırayla içine ne konur? Oktay Usta tam kıvamında aşure tarifi

Aşure tarifi Oktay Usta'nın sırrı aşure tarifi sırayla içine ne konur? Oktay Usta tam kıvamında aşure tarifi

Mutfaklarda aşure yapma heyecanı başladı, aşure kazanları kaynamaya başladı. Muharrem ayının 10. gününden itibaren başlayan aşure günü 16 Ağustos'ta sona erecek. Aşure yapmak isteyenler aşurelerini o güne kadar dağıtabilecek. Peki Oktay Usta aşure tarifi nasıl yapılır, Oktay Usta aşuresi sırası malzeme listesi...

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Bolluk ve bereketi temsil eden aşure ayı başladı. Muharrem ayının 10. gününde başlayan aşure günü ay sonuna kadar devam edecek. Peki aşure nasıl yapılır, Oktay Usta aşure tarifi sıralı malzeme listesi ve en lezzeti aşure tarifi haberimizde.

Aşure tariflerinden en çok aranan ve yapımı tercih edilen Oktay Usta'nın aşure tarifi. Peki aşure nasıl yapılır, Oktay Usta'nın aşure tarifi nasıldır? Öncelikle Oktay Usta'nın aşure tarifinin yapılışını anlatalım.

Aşure yapılışı, sırasıyla hangi malzeme konur?

Akşamdan ıslağa koyduğunuz dövme, fasulye ve nohutu sabah suyunu süzerek düdüklü tencereye alın. Bir elmanın üzerine karanfilleri batırıp aşurenin içine atın.  Üzerine bir karışa yakın çıkacak kadar su ekleyin Kaynamaya başladıktan sonra kefini alıp,ağzını kapatın. En az bir buçuk saat altı kısık olarak pişirin Buğdayın iyice açılması lazım.Yoksa suyu özlü olmaz. Üzümleri bir cezveye alıp üzerine sıcak su koyun ve 5 dakika kadar kaynatın.

Bu sayede kirli suyunu verecek ve aşureyi mat bir renge dönüştürmeyecek. Bundan sonraki aşamada aşure sık sık karıştırılacak.Aksi halde hemencecik dip tutacaktır. Üzümleri tencereye,Portakal kabuklarıyla beraber ekleyip,beş dakika daha pişirin. Şimdi küçük doğradığınız ayva,incir ve kayısıyı ekleyin.

Bir çay bardağı kadar pekmezi şekeri ve çubuk tarçını bu esnada ilave edin. Şekeri azar azar katın.Miktarı damak tadınıza göre ayarlayın. 5 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatın. İster sıcak ister soğuk,dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.

Aşure tarifi malzemeler: 2 su bardağı dövme buğday
Yarım su bardağı kuru fasulye
Yarım su bardağı nohut
50 gr.kuş üzümü
50 gr.izmir üzümü

 2-3 adet kuru incir
1 çay bardağı dut pekmezi
4-5 adet kuru kayısı (islimsiz,kayısı çiri)
Yarım portakal kabuğu
Yarım ayva
7-8 adet karanfil
1adet 10 cm. kadar çubuk tarçın
1 adet elma
Bir çay kaşığı tuz (tepeli olmasın,silmeden biraz fazla olsun)
Damak tadınıza göre şeker

Süslemek için; Fındık, Ceviz, Fıstık, Nar

Aşure yapımı püf noktaları: 

Nohutu, kuru fasulyeyi ve bu­ğdayı ayrı kaplarda haşlayın.

Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatların ayrı ayrı haşlanması gerekir. Ürünlerin pişme süresi farklılık gösterdiği için bakliyatlardan biri diri kalırken, diğeri çok yumuşak olabilir. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın.

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