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Barcelona, Real Madrid'e Teksas'ta fark attı

Barcelona, Real Madrid'e Teksas'ta fark attı

Sezon öncesi kamplarını ABD'de yapan Real Madrid ve Barcelona Teksas'ta karşılaştı, Katalan ekibi mücadeleyi 3-0 kazandı.

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İspanya futbolunun iki büyük takımı Real Madrid ve Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Soccer Champions Tour turnuvası maçında karşılaştı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet gollerini 15. dakikada Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Real Madrid'de Vinicius Jr, 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Arda Güler kamptan ayrılıyor

Real Madrid'e transferiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler'in, sakatlık sebebiyle ABD kampından ayrılacağı açıklandı. Arda, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler"

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

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