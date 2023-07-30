Bugün ne sınavı var? 30 Temmuz pazar hangi sınavlar var, ÖSYM sınav takvimi

Yıl içerisinde ÖSYM ve MEB tarafından birçok sınav yapılır. Bu sınavlar ise haftasonlarından gerçekleşiyor. Yarın yani 30 Temmuz'da ise KPSS sınavları yapılmaya devam edecek. 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Bugün yani 30 Temmuz pazar günü hangi sınav var sorusunu günün konusu oldu. Yıl içerisinde birçok resmi kurum ya da eğitim ile alakalı sınavlar yapılıyor. Adaylar, ÖSYM ya da MEB tarafından belirlenen okullarda bu sınavlara katılım gösteriyor. Bu sınavlar, ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla ilan ediliyor. Peki, Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 30 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav!

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS kaç soru kaç dakika?

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumunda adaylara; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından 120 soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

2. Oturumda; Hukuk, İktisat, Maliye testlerinden oluşan 120 soruluk kitapçık verilecek ve için 150 dakika süre tanınacak.

3. oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik testlerinden oluşan 120 soru sorulacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy: 25 Ağustos'ta KPSS sonuçlarını ilan edeceğiz

Kamuda işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.