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Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Twitter, X harfini ve logosunu benimsediği gibi artık platform üzerinde Tweet ve Retweet ibarelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

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Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi hatta şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler bile değişti.

Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdı.

Aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere Tweet demek yerine Post ibaresini kullandığı görüldü.

Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı Retweet ise Repost olarak güncellenecek.

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