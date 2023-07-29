Yerli balistik füze Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor

Rize'den yapılan atışlarıyla Yunan basınında büyük yer bulan Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "Tayfun balistik füzesinin farklı varyantları geliştiriliyor." dedi.

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Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye, ilgili alanda her geçen gün kendisini daha ileriye taşıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti.

Tayfun'un Rize'den yapılan deneme atışları, özellikle Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı.

Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor

Roketsan'dan yapılan son açıklamaya göre, Tayfun'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor..

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı açıklama Tayfun'un farklı varyantları üzerinde çalışmalar yapıldığı ve füzenin geliştirildiğini duyurdu.

İkinci, ayrıca Tayfun balistik füzesinin seri üretiminin de devam ettiğini belirtti.