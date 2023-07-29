Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde mutlu sona ulaştı. Hırvat futbolcunun, yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

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Beşiktaş, Ante Rebic'i İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat futbolcuyu renklerine bağladı. Rebic yarın 15.00'te İstanbul'da olacak.

Kariyerini 4 yıldır Milan'da sürdüren Rebic, 124 maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Beşiktaş, Rebic transferinin ardından orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Siyah beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Roberto Pereyra ile temas halinde.

İngiliz futbolcu ile belirli şartlarda anlaşma sağlansa da Beşiktaş oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.

Oxlade-Chamberlain ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş, Roberto Pereyra'nın ise kararını bekliyor.

Maddi şartlarda el sıkışılmış olmasına rağmen, Arjantinli futbolcu ailesini ikna etmeye çalışıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun, Beşiktaş yönetimine henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığı öğrenildi.

Diğer yandan siyah beyazlılar, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini de tamamlamaya yakın.