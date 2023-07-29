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Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bombalı terör saldırısında 5 yıl önce yaralanan asker şehit oldu

MSB, 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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