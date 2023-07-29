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8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi

8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerindeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, tahliye operasyonunun üçüncü gününde Safer tankerinden 223 bin varil petrolün güvenli bir şekilde boşaltıldığı ifade edildi.

Tahliye edilen 223 bin varil petrolün başka bir tankere aktarıldığı belirtilen açıklamada, Safer tankerindeki petrolün yaklaşık yüzde 20'sinin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNDP Başkanı Achim Steiner, petrol tahliyesini gerçekleştiren uzman ekiplerin "insanlık tarihinin en kötü petrol sızıntılarından birini önlemeye çalıştığını" belirtti.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski taşıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

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