BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  SPOR

Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor

Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Abone ol

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.

İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.

Türkiye finalde

Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak.

Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan yakalandı
Yerli balistik füze Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor
Yerli balistik füze Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti
Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti
İzmir'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzü kapladı
İzmir'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzü kapladı
8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
8 yıldır Kızıldeniz'de demirli: Tankerdeki petrolün yüzde 20'si tahliye edildi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye geriledi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye geriledi
Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz
Irak'ın orta ve güney kesimi saatlerdir elektriksiz
Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Mehmet Özhaseki: Konutlar tamamlanana kadar bölgeden ayrılmayacağız
Mehmet Özhaseki: Konutlar tamamlanana kadar bölgeden ayrılmayacağız
Hatay'da acı kaza iki genç kızı hayattan kopardı
Hatay'da acı kaza iki genç kızı hayattan kopardı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı