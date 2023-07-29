Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.Abone ol
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.
İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.
Türkiye finalde
Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak.
Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.