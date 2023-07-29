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Bir ülkede daha Wagner alarmı: 100 asker topraklarımıza girdi

Bir ülkede daha Wagner alarmı: 100 asker topraklarımıza girdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, “En az 100 Wagner birliği üyesi Polonya topraklarına girdi” dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya, Rusya’dan gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı temkinli davranmayı sürdürüyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugünkü basın toplantısında Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, "En az 100 Wagner birliği üyesi, Polonya ve Litvanya sınırlarında bulunan Suwalki bölgesinde konuşlandırıldı. Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırı için atılmış bir adımdır” dedi.

Morawiecki, Wagner birliği üyelerinin göçmenlerin AB'ye geçmesine yardımcı olmak için Belarus sınır muhafızları kılığına girebileceklerini ve Wagner üyelerinin sınırı geçmek için göçmen gibi davranabileceklerini öne sürdü.

Morawiecki ayrıca bu yıl içinde Belarus ile Polonya arasındaki sınırı geçmek için 16 bin kez girişimde bulunulduğunu söyledi. AB Sınır Koruma Ajansı’na (Frontex) göre, Ocak ve Haziran ayları arasında Belarus’tan AB ülkelerine 2 bin 312 kez yasadışı sınır geçişi gerçekleşti.

Polonya ve Litvanya, yasadışı yollarla sınırlarına geçen insan sayısını azaltmak için Belarus sınırlarına çit dikmişti.

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