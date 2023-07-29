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Balkona çektikleri profil yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldılar

Balkona çektikleri profil yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iple balkona çektikleri profilin yüksek gerilim hattına değmesiyle elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

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İlyas. Ö.'nün cam balkon yapımı için 4. kata çektiği profil sokaktan geçen yüksek geril hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılan İlyas Ö. kendisine tutan Ömer Ö. ile birlikte yaralandı. Balkona yığılan ikiliyi gören ev sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"Direkt çekince yüksek gerilim hattına çarptı"

Olayı anlatan Suat Şenol, “Ben malzeme almaya gittim İlyas yukarıdan iple çekiyordu. Daha doğrusu yanımda oğlum vardı oğluma çektiriyordum, İlyas da tutmuş malzemenin uçunundan. Direkt çekince yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpılan 1 kişi yanında oğlumun arkadaşı Ömer vardı. O çarpılmaya başlayınca, Ömer tutmuş elektriğe maruz kalmış. Direkt profile değmedi, İlyas'tan aldı elektriği” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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