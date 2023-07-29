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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Sağlıkta reklam yasaklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Sağlıkta reklam yasaklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Sağlıkta örtülü ve açık reklam yapılması yasaklandı

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

Bakan Koca duyurdu

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve iş birliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

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