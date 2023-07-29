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Polisten alkışlanan hareket: Çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

Polisten alkışlanan hareket: Çöpte bulduğu Türk bayrağını çıkartıp temizledi

Kırıkkale'de görev yapan trafik polisi, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyerek ekip arabasına götürdü. Yürekleri ısıtan o görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Zafer Caddesi'nde görev yapan polis memuru Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.

Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan bayrağı sökerek temizledi.

Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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