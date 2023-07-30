İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yerel seçim açıklaması! Cumhur İttifakı'na mı katılyorlar?

İYİ Parti'de Millet İtitfakı ortaklarına yönelik seslerin yükselmeye başlamasının ardından 'Cumhur İttifakı'na mı katılıyorlar? tartışması başladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Mart 2024 seçimlerinde ittifakın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

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İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçime kendi adaylarıyla girmek istediklerini söyledi. Zorlu, “Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İyi Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak” dedi.

Büyük Taarruz'un 101. yıldönümünü bekliyor

Seçimlerin ardından “iç muhasebe” ve “değerlendirme” süreci devam eden İyi Parti’de yerel seçimlere ilişkin çalışmalar da hız kazandı. Genel başkan Meral Akşener Büyük Taarruz’un 101. yıldönümü olan 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da bölge toplantılarına başlatmaya hazırlanıyor.

İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak...

Cumhuriyet’e konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak” dedi.

81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarma arzusunda olduklarını belirten Zorlu, “Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zorlu şöyle konuştu: “Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır.”