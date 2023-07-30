Bugün metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi? 30 Temmuz toplu taşıma kimlere ücretsiz?

KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde belirlenen sınav yerlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. . Binlerde adayın katılacağı KPSS oturumlarının 3. bugün yapılacak. Peki bugün yani 30 Temmuz Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak? İşte konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan gelen son açıklama...

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Bugün yani 30 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından KPSS sınavının son oturumu gerçekleştirilecek. Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Temmuz KPSS günü metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı olacak? İşte konuyla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan gelen açıklama...

30 TEMMUZ İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının düzenleneceği 29-30 Temmuz'da ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu ve şu ifadelere yer verildi.

"29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan “Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)” girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir.

Bugün toplu taşıma kaça kadar ücretsiz?

Bu hafta sonu düzenlenen KPSS sınavları için açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Temmuz günleri sınavlara katılacak adayların ve öğretim görevlilerin ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabileceğini belirtti.