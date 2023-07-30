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Kayıp olarak aranan alzheimer hastası feci halde bulundu

Kayıp olarak aranan alzheimer hastası feci halde bulundu

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Gölcük Gölü'nde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçe jandarma ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Gölden çıkarılan cesedin, 24 saat önce kayıp ihbarı verilen Alzheimer hastası 82 yaşındaki Mehmet Aydın’a ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Aydın’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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