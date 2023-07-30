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Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

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Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Galatasaray, dünya futbolunun en gözde isimlerinden birini kadrosuna katıyor. Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 4 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. Heyecan verici transferin tüm detayları...

Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Galatasaray, lokomotiflerinden biri olduğu Türk futboluna yüzlerce efsane kazandırdı. 

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Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Dünya çapında kulüplerde forma giymiş, hem kulüp hem de milli takımlarıyla başarılar kazanmış; Hagi, Sneijder, Drogba ve Podolski gibi yeşil sahaların tanınan isimleri, farklı dönemlerde sarı-kırmızılı formayı giydi. Son şampiyonluğa damga vuran isimlerden Mauro Icardi de adını kulüp tarihine yazdırabilir.

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Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Geçen sezonu kiralık geçiren, bu sezon öncesi Paris Saint-Germain'den bonservisi alınan Arjantinli yıldız için Atatürk Havalimanı'na binlerce taraftarın akın etmesi, bunun göstergesi…

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Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Kaptanlık gündemde

Galatasaray’da halen kaptanlık pazubandını, en çok kupa kaldıran isim takıyor: Fernando Muslera.

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