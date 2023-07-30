Mauro Icardi, Galatasaray'a 40 milyon Euro'ya patlamış! Dev transferin maliyeti böyle karşılanacak...

Dünya çapında kulüplerde forma giymiş, hem kulüp hem de milli takımlarıyla başarılar kazanmış; Hagi, Sneijder, Drogba ve Podolski gibi yeşil sahaların tanınan isimleri, farklı dönemlerde sarı-kırmızılı formayı giydi. Son şampiyonluğa damga vuran isimlerden Mauro Icardi de adını kulüp tarihine yazdırabilir.