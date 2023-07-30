Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KARS'ta yolcu otobüsü 50 metre yüksekliğinde viyadükten düştü, kaza yerine sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kars Valiliği korkunç kazada 29 yolcudan 7'sinin öldüğünü 22 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı...

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Erzurum’dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 50 metre yüksekten düşen otobüstekileri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Valilik: 7 ölü 22 ağır yaralı var

Kazayla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Sarıkamış ilçesinde saat 07:50 saatinde Karakurt Barajı yakınlarında 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün şarampnole uçması nedeniyle 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı yapılmıştır. Yaşanan ulaşım kazasına kurumumuzdan olaya müdahale amacıyla 2 araç ve 7 personel görevlendirilmiştir. Otobüsün uçması yaşanan adreste 29 yolcudan 7' sı vefat etmiş olup 22 vatandaşımız ağır yaralıdır."

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.