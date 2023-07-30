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Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!

Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Klasik Türk Müziği’nin güçlü seslerinden Dilek Türkan, Cumhuriyet şarkıları ve Türk müziğinin seçkin eserlerini Bursalı sanatseverler için seslendirdi.

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Bu yıl 61.si gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nde, sanatseverler, Cumhuriyet şarkıları ile mest oldu. Sanatçı Dilek Türkan’ın, Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde seslendirdiği şarkılar ile festival akşamı, yaklaşan Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarının provası oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali çerçevesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Cumhuriyet şarkıları ve Türk müziğinin kadife sesli sanatçı Dilek Türkan’ın beğenilen parçalarıyla inledi. Özhan Marketler Zinciri’nin etkinlik sponsoru olduğu konserde, Şef Nilüfer Göl’ün yönetiminde sahneye ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Korosu çıktı. Atatürk’ün sevdiği şarkılar ile Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin dillerden düşmeyen eserlerini, seslendiren koro üyeleri ve solistleri, Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu yaşattılar. Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekiplerinin, şarkılara Zeybek dansları ile eşlik ettiği konser seyirciden büyük alkış aldı.

İzleyenlerin unutulmaz eserlere eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde sahneye Klasik Türk Müziği’nin güçlü seslerinden Dilek Türkan çıktı. Konserine, Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın eşliğinde Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan Yanık Ömer ile başlayan Türkan, Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a bu anlamlı gece için teşekkür eden sanatçı, konser boyunca Türk müziğinin unutulmaz eserlerini ve Cumhuriyet şarkılarını Bursalı hayranları için seslendirdi.

Etkinliğin sponsoru Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu ve BKSTV Başkanvekili Elif Özhan, muhteşem konser için sanatçı Dilek Türkan ile Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Koro Şefi Nilüfer Göl’e teşekkür plaketi sundu.

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