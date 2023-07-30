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Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 kişi öldü!

Kanada'da yolcu uçağı düştü: 6 kişi öldü!

Kanada'da Calgary şehrinin batısındaki dağlık bölgede tek motorlu yolcu uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Kanada'da Calgary şehrinin batısındaki dağlık bir bölge olan Kananaskis'te 6 kişiyi taşıyan tek motorlu Piper PA-32 adlı uçak düştü. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın British Columbia bölgesindeki Salmon Arm şehrine gitmek üzere Calgary yakınlarındaki Springbank Havalimanı'ndan hareket eden uçaktaki, biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

RCMP Başçavuşu Ryan Singleton, yerel saatle 21.30 sıralarında uçakla irtibatın tamamen kesildiğini söyleyerek, uçağın geciktiğinin bildirilmesi üzerine Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından bir arama başlatıldığını ifade etti. Arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığını belirten Singleton, "Zorlu arazi şartları nedeniyle pilotun ve yolcuların cesetlerine ulaşmak çok zordu. Ancak 6 kişinin de cesedine başarıyla ulaşıldı" dedi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun, kazayla ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı.

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