BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS sonuçları açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç ekranı sorgulama Bakan duyurdu

KPSS sonuçları açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç ekranı sorgulama Bakan duyurdu

Kamuda işe girmek için KPSS sınavına giren lisans mezunu adayları gözünü ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM, Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, 25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edileceğini duyurdu.

Abone ol

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Türkiye genelinde gerçekleştirildi. 2023 KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Bayram Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS lisans sınav sonuçalrı ne zamn açıklanacak?

Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’nci oturumu Ankara'da başladı.

Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı.

ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 

Ersoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylarla bir araya geldi. Ersoy, fakülte bahçesinde sınava girecek adaylarla hedefleri, hazırlık süreçlerine ilişkin sohbet etti. Ersoy, sınav salonlarını gezdi ve adaylara başarı dileklerini iletti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 

Ersoy, "25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısı İstanbul'da yapılacak
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısı İstanbul'da yapılacak
Burdur'da kayıp Süleyman'dan acı haber! Cesedine ulaşıldı
Burdur'da kayıp Süleyman'dan acı haber! Cesedine ulaşıldı
Taksim'de Fransız turist 3'üncü kattan düştü! Olay günü evde...
Taksim'de Fransız turist 3'üncü kattan düştü! Olay günü evde...
'Filenin Efeleri'nin FIVB Challenger Kupası finalindeki rakibi Katar oldu!
'Filenin Efeleri'nin FIVB Challenger Kupası finalindeki rakibi Katar oldu!
Anne babalar dikkat! Aşırı sıcaklar çocukları olumsuz etkileyebilir!
Anne babalar dikkat! Aşırı sıcaklar çocukları olumsuz etkileyebilir!
Akbelen Ormanı nerede, Akbelen Ormanı nereye, hangi ile bağlı? Akbelen'de ağaçlar neden kesiliyor?
Akbelen Ormanı nerede, Akbelen Ormanı nereye, hangi ile bağlı? Akbelen'de ağaçlar neden kesiliyor?
Şampiyonlar Turu'nda Barcelona Real Madrid'i 3-0 yendi!
Şampiyonlar Turu'nda Barcelona Real Madrid'i 3-0 yendi!
Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Temel Karamollaoğlu, partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Askerlik süresi uzayacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!
Askerlik süresi uzayacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!
Bursa Festivali'nde Dilek Türkan dinlecileri mest etti!
Yargıtay kiracıyı haklı buldu! Mal sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar!
Yargıtay kiracıyı haklı buldu! Mal sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren karar!