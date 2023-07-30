KPSS sonuçları açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç ekranı sorgulama Bakan duyurdu

Kamuda işe girmek için KPSS sınavına giren lisans mezunu adayları gözünü ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM, Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, 25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edileceğini duyurdu.

Abone ol

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Türkiye genelinde gerçekleştirildi. 2023 KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Bayram Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki KPSS lisans sınav sonuçalrı ne zamn açıklanacak?

Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’nci oturumu Ankara'da başladı.

Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı.

ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ersoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylarla bir araya geldi. Ersoy, fakülte bahçesinde sınava girecek adaylarla hedefleri, hazırlık süreçlerine ilişkin sohbet etti. Ersoy, sınav salonlarını gezdi ve adaylara başarı dileklerini iletti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Ersoy, "25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.