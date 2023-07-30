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Taksim'de Fransız turist 3'üncü kattan düştü! Olay günü evde...

Taksim'de Fransız turist 3'üncü kattan düştü! Olay günü evde...

TAKSİM'de 21 yaşındaki Fransız turist, arkadaşıyla kaldığı 3. kattaki dairenin penceresinden aşağıya düştü.Polis, turistin kaza sonucu düştüğünü değerlendiriyor.

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Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yurda gelen Fransız turist Kevin Pauthier (21) semtteki bir sokakta bulunan 7 katlı bir binanın 3. katındaki dairede arkadaşıyla beraber yaşamaya başladı.

Fransız turist olay günü evde yalnız olduğu esnada pencereden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan genç turisti gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Pauthier'in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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