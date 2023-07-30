'Filenin Efeleri'nin FIVB Challenger Kupası finalindeki rakibi Katar oldu!

FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi ev sahibi Katar oldu.Abone ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükselmişti.
Milli takım, yarı finalin diğer karşılaşmasında Şili'yi eleyen Katar'la finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.