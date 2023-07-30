'Görevimiz Tehlike'nin İstanbul'daki çekimleri iptal edilmişti: Görüntüleri sızdıran kişi belli oldu

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike filminin ekibi, Kapalıçarşı’yı gezdikleri anların görüntüleri sızdırılınca çekimleri iptal etti. Sosyal medyada gündem olan olayda görüntüleri sızdıran kişinin kimliği belirlendi. Görüntülerin, yabancılara halı satan esnaf H.E.'nin dükkanındaki kameradan sızdırıldığı öğrenildi.

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Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.

Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.

Görüntüleri sızdıran kişi belli oldu

Gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf H.E.'nin dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.

Esnaf sinirlendi

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre ülkemize büyük prestij katacak 'Görevimiz Tehlike' gibi büyük projenin, bu sebepten iptal olması başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilileri zor durumda bıraktı. Bakanlık iptal kararını vazgeçirmek için Cruise ve yapım ekibiyle görüşme zemini ararken, Kapalıçarşı esnafı H.E.'ye ateş püskürüyor.

Sosyal medyada konuşuldu

Esnafın bu sorumsuz davranışı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman da "Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Ama bazen yapılan küçük hatalar büyük zararlara sebep olabiliyor" şeklinde yorum yaptı. Sosyal medyada bazı takipçiler de 'Ne güzel, ülkenin reklamı yapılacaktı, o şans da gitti' şeklinde tepki gösterdi.