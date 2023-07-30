Asgari ücretlilere kötü haber! Özgür Demirtaş 'yanlış karar' deyip ekledi: Enflasyon böyle düşmez...

Asgari ücrete son iki yıldır Temmuz ayında yapılan ikinci zam bundan sonra olmayacak. Yeni ekonomi yönetimi, asgari ücrete ikinci zammın enflasyonu artırdığı gerekçesiyle bundan böyle ikinci zam yapılmamasına karar verdi. Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "yanlış karar" deyip nedenlerini tek tek sıraladı.

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Türkiye enflasyon canavarıyla mücadele ederken, Merkez Bankası yılsonu enflasyon beklentisini iki katına çıkardı. Asgari ücretlinin enflasyon altında ezilmemesi için asgari ücrete yılda bir kez yapılan zam yılda iki kez yapılmaya başlandı. Ancak kulislerde asgari ücretli çalışanları üzecek bir haber konuşulmaya başlandı. Kulislere göre yeni ekonomi yönetimi, ara zammı rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Enflasyon asgari zammı teke indirilerek düşürülecek.

Asgari ücrete az para ile enflasyon düşmez!

Finans uzmanı Özgür Demirtaş, asri ücrete ara zammın kaldırılmasına tepki gösterdi. Demirtaş, "Yanlış karar. Fakir fukaranın maaşıyla oynayarak enflasyon düşürmeye çalışmak YANLIŞTIR. Enflasyon: 1) Liyakatlı atamalar 2) Bağımsız Merkez Bankası 3) Bağımsız Kurumlar 4) Akla uygun Para politikası İle KALICI olarak düşer. Asgari ücretliye daha az para verilerek değil." paylaşımı yaptı.

Merkez 'asgari ücret etkisi'ni araştırdı

Kulislerde konuşulanlara göre yeni ekonomi yönetimi ara zammı rafa kaldırmaya hazırlanıyor. İşçi ve emekçinin en düşük maaşına yılda 1 kez zam yapılması gündemde. Son araştırma MB tarafından yapılmış, asgari ücret artışının enflasyona etkisi hesaplanmıştı.

Temmuz zammı enflasyonu uçurmuş!

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın yıllık enflasyona etkisi yüzde 2,7 ile yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Asgari ücret artışından en fazla idari ve destek hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ve perakende ticaret sektörleri etkilendi.

Enflasyonu daha aşağı çekmek için...

MB raporuna göre genel ücretlerdeki artışı büyük ölçüde asgari ücretteki artış belirliyor. Asgari ücretteki 1 puanlık artış ücretlere 0,92 puanlık artış olarak yansıyor. Ekonomi kurmayları asgari ücrette iki kez artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor. Enflasyonun aşağı çekilmesi için tek zam seçeneğine daha sıcak bakılıyor.

Son 6 aylık enflasyona bakılacak

Show Haber'in haberine göre ara zam uygulaması sürecek mi yoksa yılda bir kez mi zam yapılacak? Milyonlar için 2023'ün son 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici olacak. Son MB enflasyon tahmini yüzde 58 seviyesinde çıkmıştı.