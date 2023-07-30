Ucuz emeklilik için son fırsat! Borcu olanlar dikkat son ödeme tarihi belli oldu
Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.