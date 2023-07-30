Orman işçisinden taktir toplayan hareket! Annesi ölen yavru şahinlere bakın nasıl bakıyor

Karabük'te orman işçisi Ömer Tekiner ormanda buluğu annesi ölen şahin yavrularını sahiplendi.

Abone ol

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Boduroğlu Yaylası ormanlarında çalışan Ömer Tekiner (23), 1 ay önce çam ağacında iki şahin yavrusu fark etti. Tekiner, merdiven yardımıyla çıktığı ağaçtaki yuvada yavruların annelerinin öldüğünü gördü. Tekiner, özel olarak aldığı tavuk ciğeri, kanat ve köfte ile yavruları beslemeye başladı. Büyüyüp uçmaya başlayan yavrular, Tekiner’in yuvaya bıraktığı yiyecek ve su ile beslenmeye devam ediyor.



Orman işçisi Ömer Tekiner, "Anneleri ölmüş, yuvada gördük. Kendimiz beslemeye başladık. Yaklaşık 1 aydır besliyoruz. Yeni uçmaya başladılar. Şu anda yuvada yoklar ama biz her gün düzenli olarak yemeklerini ve sularını bırakıyoruz. Onlar bize, biz onlara alıştık. Yuvada oldukları sürece bizden kaçmıyorlar’’ dedi.