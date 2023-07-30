Hollandalı firmadan İzmir Serbest Bölgesi'nde yatırım kararı

Hollanda merkezli PVC, alüminyum kapı pencere ve sandviç panel üreticisi Landslake Bouwgroep B.V'nin İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başlayacağı bildirildi.

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İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre serbest bölgede inşa edilecek fabrikanın yatırım maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olacak, yılda 70 bin adetlik üretim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, Türkiye'nin yüksek potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ettiğini belirterek, doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan İZBAŞ'ta yeni yatırımlar için çok kısıtlı bir alan kaldığını aktardı.