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Sivasspor’un Erzurum kampı sona erdi!

Sivasspor’un Erzurum kampı sona erdi!

Sivasspor, 13 günlük ikinci etap Erzurum kampını tamamladı.

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Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde 3 Temmuz'da Sivas'ta başlayan Sivasspor, 12 günlük kampın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gitti. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 17-29 Temmuz tarihleri arasında günde çift antrenman yapan Yiğidolar, yoğun bir tempoyla yeni sezona hazırlandı.

Yeni transferler Emrah Başsan, Gerson Rodrigues, Abdulkadir Parmak ve Erhan Erentürk de kampa katılarak takımla birlikte çalıştı. Yiğidolar, iki kampta 5 hazırlık maçı oynadı. Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanan Yiğidolar, Erzurum kampında ise Sabail ile 1-1 berabere kalırken, Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u 2-0 ve son olarak da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sivasspor'un hazırlık maçlarında Clinton N'Jie 5, Emrah Başsan 2, Eren Kaya ve Hakan Arslan da birer gol kaydetti.

Sivas ekibi, 2 günlük iznin ardından 1 Ağustos Salı günü Sivas'ta toplanarak kulüp tesislerinde saat 18.00'de yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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