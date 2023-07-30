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Eskişehir'de pes dedirten olay! Mezarlığa uyuşturucu ektiler

Eskişehir'de pes dedirten olay! Mezarlığa uyuşturucu ektiler

Eskişehir'de ilçe mezarlığına uyuşturucu madde eken şahıslara jandarma ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde esrar maddesi elde etmek amacıyla ilce mezarlığına kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu olayla alakalı olduğu belirlenen S.Ü. ve E.U. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 4 gram kubar, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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