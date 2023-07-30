İzmir'de orman yangını! Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler kontrol altında

İZMİR'de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi ile Kemalpaşa’daki yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan Güzelbahçe’deki yangının da kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiği öğrenildi.