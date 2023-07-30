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Şırnak Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri başladı

Şırnak Üniversitesi tanıtım ve tercih günleri başladı

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihleri için Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım ve tercih günleri standı kuruldu.

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Üniversite akademisyenleri ve öğrencileri tarafından kurulan stantta tercih süreci boyunca 18.00-21.00 saatleri arasında Şırnak Üniversitesi'nin sunmuş olduğu burs olanakları, öğrenim ortamları, sosyal ve kültürel etkinlikler, öğrenci kulüpleri ve uluslararasılaşma bağlamında yürütülen çalışmalarla adaylar bilgilendiriliyor.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu Şırnak Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günlerine ilişkin adaylar memnuniyetlerini dile getirirken, söz konusu faaliyetler belirlenen program kapsamında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının her bir programına ilişkin bilgilendirme çalışması tercih süresince devam edecek.

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