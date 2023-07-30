Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş kim, instagram adresi nedir? Feyza Erbaş'ın paylaşımları

Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş'ın çocukları merak edildi. 4 çocuğu olan Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, son günlerde sosyal medya paylaşımları ile gündemde. Euro'nun Türk lirası karşısındaki artışını eleştirem Feyza Erbaş, tepkiler üzerine instagram hesabını kapatmıştı. Peki İngilizce öğretmeni olan Feyza Erbaş kimdir, ne iş yapıyor? Feyza Erbaş kiminle evli?

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Euro 30 lirayı aştığı için küçük oğlunu hiç yurtdışı tatiline götürememekten yakındığı paylaşım olay olan Diyanet İşleri Başkanı ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'tan yeni tatil paylaşımı geldi. Feyza Erbaş, 5 yıldızlı otelerde açık büfeden sadece yıkanmış sebzeler yediğini belirterek, "Saçmalamayın arkadaşlar. Hazır yıkanmış çeşit çeşit yeşillik, diğer her şeyi her zaman yersiniz" tavsiyesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, Bodrum’a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşmış, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben ise şu notu düşmüştü: “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”

Hesabı kapattı ama arşivi duruyor!

Feyza Erbaş’ın Euro'nun 30 lira olmasından sadece çocuğunu yurtdışı tatile götüremediği için yakınması büyük tepki çekmişti. Bu yüzden hemen sonrasında hesabını kapatmıştı. Ancak Feyza Erbaş’ın sosyal medya hesabını kapatmadan önceki paylaşımıyla da ülke gündeminden bihaber yaşadığının son kanıtı olarak arşive geçti.

Fit görünümümü buna borçluyum!

Feyza Erbaş’ın son paylaşımı, milyonların en temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir dönem için fazlaca lakayt bir üslup taşıyor. Bodrum’da açık büfesi olan bir hotelde kalan Feyza Erbaş şu paylaşımı yaptı:

“Açık büfe bir yerde isem kahvaltı öğle yemeği ve akşam yemeğim full salata olur. Çünkü saçmalamayın arkadaşlar. Hazır yıkanmış çeşit çeşit yeşillik, diğer her şeyi her zaman yersiniz. Bu fit görüntümü üşengeçliğime borçluyum yani anlayacağınız.”