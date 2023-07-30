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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü

İZMİR'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangınları çıktı. Ekipler rüzgarında etkisi ile yayılan alevlere müdahale ediyor. Güzelbahçe'deki yangın yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı

 İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

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