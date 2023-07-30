Muz serasında dehşet anları! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan kişi çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Hacıobası Mahallesi'ndeki bir serada otomasyon işlemi yapan Hasan Sertgöz (47), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldıran Sertgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sertgöz'ün cenazesinin, Alanya'nın Konak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Demokrat Parti Alanya ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Sertgöz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.