BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muz serasında dehşet anları! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Muz serasında dehşet anları! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan kişi çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hacıobası Mahallesi'ndeki bir serada otomasyon işlemi yapan Hasan Sertgöz (47), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldıran Sertgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sertgöz'ün cenazesinin, Alanya'nın Konak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Demokrat Parti Alanya ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Sertgöz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray resmen açıkladı! Mario Icardi'ye 10 milyon bonservis 6 milyon euro yıllık para
Galatasaray resmen açıkladı! Mario Icardi'ye 10 milyon bonservis 6 milyon euro yıllık para
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'de bulunuyor!
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'de bulunuyor!
Karaman'da temizlik can aldı! Cam silen kadın 7. kattan düştü
Karaman'da temizlik can aldı! Cam silen kadın 7. kattan düştü
Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı
Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı
Uzman psikolojik danışmandan ailelere madde bağımlılığı uyarısı!
Uzman psikolojik danışmandan ailelere madde bağımlılığı uyarısı!
Özlem Tekin nerede, kayıp dendi gerçek ortaya çıktı! Özlem Tekin nereden çıktı?
Özlem Tekin nerede, kayıp dendi gerçek ortaya çıktı! Özlem Tekin nereden çıktı?
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü
Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışması sürüyor
Sakarya'da çıkan orman yangınında soğutma çalışması sürüyor
Balıkesir'de zincirleme kaza! Korkunç kazada dört araç birbirine girdi
Balıkesir'de zincirleme kaza! Korkunç kazada dört araç birbirine girdi
Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti
Orta Afrika Cumhuriyeti anayasa değişikliği için sandık başına gitti
MSB Mehteran Birliği yaz konserlerine başladı
MSB Mehteran Birliği yaz konserlerine başladı
Tülin Ece kimdir, kaç yaşında? Tülin Ece'nin son hali estetik mi?
Tülin Ece kimdir, kaç yaşında? Tülin Ece'nin son hali estetik mi?