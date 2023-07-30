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Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı

Jandama'dan Mahmut Tanal açıklaması! Tanal'dan kaçan iki jandarma açığa alındı

AKBELEN Ormanı'ndaki tartışma sırasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın tutulan listeyi almak istemesi üzerine kaçan jandarmalarla ilgili flaş gelişme! Jüandarma Genel Komutanlığı, kaçan iki jandarma görevlisinin görevden el çektirilerek açığa alındığını duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile tartışan ve görev yerinden ayrılan personelin açığa alındığını duyurdu. Komutanlık, Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı çıkılmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. 

40 eylemcinin gözaltına alındığını belirten komutanlıktan, "Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.  

Açıklamada ayrıca "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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