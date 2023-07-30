'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' deyip gülerek öldürdüler! Katilin kimliği ve sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
İSTANBUL Esenyurt'taki dün gece bir tekel bayisinde gece saatlerinde "Babanı çağır konuşalım, birşeyler paylaşmış" diye tartıştıkları iki genci öldüren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Olayın ardından lüks bir ciple kaçan katilin yanında oğlu da olduğu ortaya çıktı. Katil Tarık Özerbay'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı: Kimlere dert olmadık ki…
Türkiye,İstanbul Esenyurt'ta kameralar önünde yaşanan vahşetle sarsıldı… Kan donduran olay geçtiğimiz gün Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde yaşandı. Vahşete imza atan katillerin kimliği belli oldu. Asıl katilin olay anında yanında oğlu da olduğu ortaya çıkarken, sosyal medya paylaşımları olay oldu.
Esenyurt'taki tekel bayisine giden 4 kişi, tekel bayiindeki 3 kişiyle tartıştı. Ardından silaha sarıldı. Tekel bayiindeki gençlere kurşun yağdırdı… Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gülerek tartıştılar, sonra kurşun yağdırdılar
Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor.
Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım
Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.