'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' deyip gülerek öldürdüler! Katilin kimliği ve sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Gülerek tartıştılar, sonra kurşun yağdırdılar

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor.