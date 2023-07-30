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Galatasaray resmen açıkladı! Mario Icardi'ye 10 milyon bonservis 6 milyon euro yıllık para

Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi.

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Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi. İşte KAP'a yapılan o açıklama:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, Icardi'ye 'Hoş geldin' dedi

Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yıldız golcü için videolu 'Hoş geldin' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" ifadeleri yer aldı.

Videoda, Icardi ile özdeşleşen  'Aşkın Olayım' şarkısının bağlamayla yeniden düzenlenmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı

Görüntülerde yer alan Kadıköy İskelesi'yle de Fenerbahçe'ye gönderme yapıldığı sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmadı.

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