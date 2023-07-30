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DP Alanya ilçe başkan yardımcısı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

DP Alanya ilçe başkan yardımcısı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

ANTALYA'da serada elektrik kaçağını tamir etmeye çalışırken akıma kapılan Demokrat Parti (DP) Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Sertgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden DP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve elektrik ustası Hasan Sertgöz (47), Hacıobası Mahallesi'nde bir serada elektrik kaçağını tamir ettiği sırada akıma kapıldı.

Hastaneye kaldırılan Sertgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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