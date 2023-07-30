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Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı itfaiye ekipleri seferber oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu.

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İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokağı'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binada baca temizliği sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan çok sayıda yerli ve yabancı turistin, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını cep telefonuyla kayda aldıkları görüldü.

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