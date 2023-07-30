Netanyahu, Hizbullah'ın tehditlerinden etkilenmediklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'i "sınamaması" gerektiğini ifade etti.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında Nasrallah'ın dünkü açıklamaları ve Meclisten geçen tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu, Nasrallah'ın "Lübnan'daki direniş kayıtsız kalmayacak ve İsrail'in her türlü aptallığına karşı caydırıcılık ve mücadele için hazır olacak." ifadelerine karşılık şunları söyledi:

"Nasrallah'ın sığınaktan savurduğu tehditlerden etkilenmiyoruz. Sınav günü bizi omuz omuza dururken bulacak. Nasrallah bizi sınamamalıdır."

Muhalefetle müzakerelere geri dönülmesi

İsrail Başbakanı, ülke genelinde 30 haftadır kitlesel gösterilere neden olan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin muhalefetle müzakerelere geri dönülmesi ihtimaline işaret ederek, "Aramızda bir anlaşmaya varmak için yaz tatilinden (Meclisin yaz tatili) yararlanacağız." dedi.

Muhalefetle anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirten Netanyahu, "Umarım bu kez elimiz havada kalmaz. Anlaşmaya varmak mümkün ve gereklidir, halkın büyük çoğunluğu da bu basit gerçeği anlamıştır." diye konuştu.

"Gelecekte İsrail'i trenle Suudi Arabistan'a bağlamayı umut ediyoruz"

İsrail'deki i24 televizyonunun haberine göre, Netanyahu kabine toplantısında ayrıca, ülkenin kuzeyinden güneyine uzanacak 100 milyar şekel (27 milyar dolar) değerinde bir demir yolu projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Projenin bölgesel demir yolu hattının da habercisi olduğunu kaydeden Netanyahu, "Gelecekte İsrail'i trenle Suudi Arabistan'a ve Arap Yarımadası'na bağlamayı umut ediyoruz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile geçen üç yıl içinde normalleşme anlaşmaları imzalayan İsrail, Filistin sorununun çözülmesini şart koşan Suudi Arabistan ile henüz herhangi bir normalleşme anlaşması imzalamadı.