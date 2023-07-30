Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hatice Karahan geldi. Ekonomi alanında akademisyen olan Hatice Karahan'ın hayatı bu gelişmenin ardından merak edildi. 2017 yılında bu yana Cumhrbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Hatice Karahan Merkez Bankası başkan yardımcısı oldu. Hatice Karahan kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hatice Karahan evli mi? Eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Prof. Dr. Hatice Karahan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Ekonomist olan Karahan, Medipol Üniversitesi bünyesinde çalışan bir akademisyen olarak, ekonomi, finans alanlarında profesördür. Prof. Dr. Hatice Karahan, ekonomi dalında akademisyendir.

Hatice Karahan kimdir?

Ekonomist olan Karahan, Medipol Üniversitesi bünyesinde çalışan bir akademisyen olarak, ekonomi, finans alanlarında profesördür.

Karahan, 2017 yılında bu yana Cumhrbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından olurken, 28 Temmuz 2023 sayılı Resmi Gazete kararıyla da Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmıştır.

Hatice Karahan Kaç Yaşında, Nerede Okudu?

1978 yılında İstanbul'da doğan Karahan, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD’ye gitti.

Hatice Karahan'ın Eğitim Hayatı



2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersler verirken, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye’ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi. TÜBİTAK’ta danışmanlık görevi üstlenen Karahan, 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

Hatice Karahan'ın Kariyeri

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmış ve dersler vermiştir.

2014 senesinde Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı.

Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.

Hatice Karahan'ın Yayınları



2014 senesinden bu yana Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır.

2016 senesinde 'Yılın Ekonomi Yazarı' seçildi.

Hatice Karahan SETA’da ekonomi araştırmaları yürüttü. Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca Karahan’ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini’s Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yerlerde de yayımlandı.