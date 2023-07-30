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Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...

Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...

ESENYURT'ta bir tekel bayisinde gülerek iki kişiyi katledip bir kişiyi de ağır yaralayan çete için sosyal medyada idam çağrıları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın İDÂM..!" çağrısı yaptı.

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İstanbul Esenyurt'taki dün gece bir tekel bayisinde gece saatlerinde giden 4 kişi, "Babanı çağır konuşalım, birşeyler paylaşmış" diye tartıştıkları iki genci kameralar önünde katletti. Lüks hayatları ile dikkat çeken katillerden Murat Özer yakalanırken, Tarık Özerbay ve oğlu ile birlikte diğer 3 saldırgan ise halen aranıyor.

Beştepe'den de tepki geldi!

Tüm Türkiye'yi şok eden cinayet anlarına ait videoya tepki yağarken, dikkat çeken bir tepki de Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyise'nden geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Esenyurt'taki caniler için idam istedi.

Bu namussuzlar ve ortakları için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın İDÂM..! Kısasta Hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz." paylaşımı yaptı. Saral'ın "onlara ortaklık eden alçaklar" vurgulaması dikkat çekti. 

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