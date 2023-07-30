MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık sabah saatlerinde, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
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