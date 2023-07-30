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Nöbet sonrası eve gelen hemşire, adliye katibi kocasını korkunç halde buldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nöbet sonrası eve gelen hemşire, adliye katibi kocasını korkunç halde buldu!

MUĞLA Datça Adliyesi'nde görev yapan 29 yaşındaki zabıt katibi Emre Özsarı, evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki Emre Özsarı, evinin merdiven boşluğunda asılı halde bulundu. Hemşire olduğu öğrenilen eşi, nöbetten çıkıp eve geldiği esnada eşi Özsarı'yı asılı halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma başlatılırken, gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği düşünülüyor, evinde mektup bulundu

Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belli olması beklenirken, Emre Özsarı'nın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Evde yapılan araştırma sonucu Özsarı tarafından yazıldığı düşünülen bir mektup bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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